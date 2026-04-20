Ударний дрон біля великого десантного корабля проєкту 775 «Ямал»

Українські спецпризначенці завдали ударів по двох великих російських десантних кораблях – ВДК проєкту 775 «Ямал» та ВДК проєкту 1171 «Ніколай Фільчєнков» – в окупованому Криму. Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

За даними відомства, на момент ураження, у ніч із 18 на 19 квітня, ворожі кораблі перебували в Севастопольській бухті. Унаслідок ураження обидва кораблі Чорноморського флоту РФ були виведені з ладу.

Окрім цього, в окупованому Севастополі розвідники також знищили ворожу радіолокаційну станцію «Подльот-К1». Приблизна вартість комплексу РЛС становить 5 млн доларів.

️ВДК проєкту 775 «Ямал» – корабель 1988 року випуску, довжиною 112,5 м та здатністю перевозити до 500 т вантажу, зокрема бронетехніку та десант. Орієнтовна вартість корабля ― понад 80 млн доларів.

️ВДК проєкту 1171 «Ніколай Фільчєнков» ― корабель 1975 року випуску вантажомісткістю до 1 000 т, що дозволяє перевозити десятки одиниць бронетехніки та великий десантний контингент. Орієнтовна вартість корабля – понад 70 млн доларів.