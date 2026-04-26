Максим Гіль опублікував наслідки побиття на інфстаграм-сторінці

Личаківський районний суд Львова виніс вирок двом працівникам поліції Сергію Тарасюку та Дмитру Бензеру, які у 2022 році у Винниківському лісі побили стендапера Максима Гіля. Суд призначив їм по півтора року іспитового терміну та позбавив спеціальних звань.

Як вказано в матеріалах справи, оперуповноважений сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Львівського районного управління поліції №1, старший лейтенант Дмитро Бензер та слідчий відділення розслідувань злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1, лейтенант Сергій Тарасюк 22 грудня 2022 року прибули у Винниківський ліс, аби вивчити ділянку можливого проведення слідчих дій, що стосувалися справи по збуту наркотиків.

Під час огляду ділянки лісу поліцейські побачили перехожого, який гуляв парком і тримав у руках телефон iPhone SE. У матеріалах справи вказано, що поліцейські не мали підстав вважати, що перехожий вчиняє злочин або має такий намір, однак, не представившись, перевищили повноваження та застосували до перехожого фізичну силу – один із правоохоронців намагався вибити з рук хлопця телефон, а потім схопив його за шию і вдарив у обличчя та інші ділянки тіла.

Перехожий не противився діям поліції, але намагався спробувати підвестись і втекти. Однак ті продовжували його бити, йдеться у вироку суду. Внаслідок побиття хлопець отримав забої та гематоми. Поліцейським повідомили про підозру в перевищені службових повноважень за ч. 1 ст. 28 та ч. 2 ст. 365 ККУ.

У суді Сергій Тарасюк свою провину не визнав і заявив, що діяв у межах повноважень. Того дня він із напарником приїхав у Винниківський ліс. Під час проведення огляду ділянки назустріч їм йшов підозрілий перехожий, який щось викрикував. Як стверджує Сергій Тарасюк, вони підійшли до нього, представились, після чого хлопець почав щось видаляти в телефоні і втікати. Тому вони його наздогнали і намагались затримати. Правоохоронець стверджує, що перехожий намагався втекти і вкусив його за руку, а коли вони впали в рів – знепритомнів. Тоді вони викликали «швидку». Цю ж версію підтвердив і напарник поліцейського.

Потерпілий Максим Гіль в суді розповів, що займається стендапом і того дня пішов у ліс для репетиції номеру. У день нападу до нього підійшли поліцейські, які були одягнені в цивільний одяг, і дуже швидко представились, тому він не встиг роздивитися їхні обличчя. В цей час один із правоохоронців намагався вирвати з його року телефон і вдарив. Тоді, як стверджує Максим Гіль, він упав, але його продовжували бити, тому він знепритомнів.

У суді свідчили знайомі стендапера, які розповіли, що дізнались про його побиття з його ж слів. Натомість працівники поліції, які приймали в Максима Гіля заяву, стверджували, що на ньому справді були сліди побиття, однак у своїх показах він плутався і нібито поводився неадекватно, був розгублений.

Лікарі, до яких швидка госпіталізувала стендапера, підтвердили, що його тіло було в гематомах, а поліцейські після інциденту намагались потрапити в його палату, але їх не пропустили.

Враховуючи обставини справи, суддя Роман Грицко визнав Дмитра Бензера винним у перевищенні повноважень і призначив 3 роки позбавлення волі й на 2 роки заборонив йому працювати в правоохоронних органах. Однак суд звільнив його від покарання, замінивши увʼязнення на півтора року іспитового терміну. Судячи з декларації, 7 квітня він був остаточно звільнений з посади і позбавлений звання старшого лейтенанта поліції.

Сергія Тарасюка суд також визнав винним і призначив йому аналогічний вирок із позбавленням звання лейтенанта поліції. У задоволенні цивільного позову суд відмовив. Цей вирок можна оскаржити в апеляції. У коментарі ZAXID.NET Максим Гіль повідомив, що вирок суду, зокрема й цивільний позов, оскаржувати не планує.

Зазначимо, що Максим Гіль активно висвітлював цей інцидент у своїх соцмережах і публікував фото наслідків побиття. Судячи з його інстаграм-сторінки, восени 2025 року Максим Гіль мобілізувався.