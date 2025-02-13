Двоє мешканців Новояворівська на Львівщині побили поліцейських, які перевіряли у них військово-облікові документи, після чого втекли. Один з нападників перебуває у розшуку через ігнорування повістки до ТЦК. Правоохоронці оперативно розшукали та затримали чоловіків, щодо них порушили кримінальну справу.

Як вказано в ухвалах, які оприлюднені у судовому реєстрі, випадок трапився 7 лютого 2025 року у Новояворівську. Двох місцевих мешканців зупинили поліцейські для перевірки військово-облікових даних та встановили, що один із них із 30 листопада 2024 року перебуває у розшуку через ігнорування повістки ТЦК. Йому запропонували проїхати у ТЦК для притягнення до адмінвідповідальності. Після цього один з чоловіків вдарив поліцейського в обличчя, а його знайомий вдарив іншого правоохоронця в живіт та по ногах.

Жителі Новояворівська втекли після нападу на поліцейських, але їх оперативно розшукали. Щодо нападників порушили кримінальну справу за ч.1 ст.28, ч.2 ст.345 ККУ (заподіяння побоїв працівникам правоохоронного органу).

Суд уже обрав затриманим запобіжні заходи – їх триматимуть під вартою протягом двох місяців з можливістю вийти під заставу (60,5 тис. грн кожному). Досудове розслідування триває.