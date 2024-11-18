На Львівщині військовозобов’язаний побив працівника ТЦК, який супроводжував його після проходження ВЛК, та втік від військового. Щодо нападника порушили кримінальні справи та посадили у СІЗО.

Як вказано в ухвалі суду, яку оприлюднили у судовому реєстрі у листопаді 2024 року, працівники районного ТЦК та СП ввечері 21 жовтня доставили у військкомат військовозобов’язаного чоловіка, який не мав військово-облікових документів. У реєстрі прихована адреса, де саме затримали уродженця Самбора.

Вранці наступного дня чоловік пройшов ВЛК у одному з медзакладів. Після проходження медогляду та визнання чоловіка придатним до служби, уродженець Самбора побив солдата, який його супроводжував, а також вилив йому в обличчя невідому речовину. Після цього ухилянт втік. У працівника ТЦК виявили закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, кон’юнктивіт обох очей.

Щодо ухилянта порушили два кримінальні провадження: нанесення легких тілесних ушкоджень та перешкоджання діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Підозрюваний не з’являвся на виклики до слідчого, його оголошували у розшук та змогли затримати 12 листопада.

Слідчий суддя обрав затриманому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Досудове розслідування триває.