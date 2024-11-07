Львівський окружний адміністративний суд задовольнив позов жителя Львівщини, якого працівники ТЦК мобілізували на військову службу, попри наявність документу про виключення з військового обліку. Його призов визнали незаконним.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у листопаді, до суду із позовом до районного ТЦК звернувся 38-річний житель Львівщини. Він розповів, що ввечері 15 квітня 2024 року його на вулиці зупинили працівники ТЦК для перевірки документів. Позивач показав їм копію тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, де вказано, що із 2011 року він виключений з військового обліку.

38-річний чоловік стверджує, що його силою доставили до ТЦК та змусили пройти ВЛК, яка визнала його придатним до служби. Його того ж дня поновили на військовому обліку та мобілізували на службу в ЗСУ. Житель Львівщини звернувся до суду, щоб визнати свою мобілізацію незаконною та зобов’язати ТЦК повторно розглянути його документи про виключення з обліку.

Представник районного ТЦК повідомив суд, що позивача виключали з військового обліку через судимість, оскільки вона була погашена, то працівники ТЦК вирішили поновити його на військовому обліку та мобілізували.

Справу розглянула суддя Зоряна Лунь, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін.

«Виключення позивача з військового обліку свідчить про те, що він більше не є військовозобов’язаним та, відповідно, не може бути призваний на військову службу під час мобілізації відповідно до частини 1 статті 39 Закону №2232-ХІІ та статті 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Відповідач проігнорував те, що позивач більше не є військовозобов’язаним та не може бути призваний на військову службу під час мобілізації через те, що він був засуджений. Аргументи відповідача, що судимість позивача погашена, – є безпідставними», – вважає суддя.

Суддя визнала протиправним призов жителя Львівщини на військову службу та зобов’язала ТЦК повторно розглянути його документи про виключення з військового обліку, врахувавши висновки суду. Рішення ще можна оскаржити.