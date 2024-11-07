Львівський вчитель через суд зобов’язав ТЦК розглянути його документи про надання відстрочки від призову під час мобілізації, які він надіслав у військкомат поштою. ТЦК відмовився їх розглядати, вимагаючи особистої присутності чоловіка.

Як вказано у рішенні Львівського окружного адмінсуду, яке оприлюднили у судовому реєстрі у листопаді, до суду із позовом до ТЦК звернувся військовозобов’язаний чоловік. У липні 2024 року він влаштувався на роботу в одну із львівських шкіл та через місяць надіслав у ТЦК документи для отримання відстрочки від мобілізації. Представник військкомату надіслав йому лист, що для отримання відстрочки йому необхідно особисто прийти у ТЦК та написати відповідну заяву.

Львів’янин не погодився із такою відповіддю та відмовою розглядати подані ним документи, через що й звернувся до суду. Представник ТЦК не подав відзив на позовну заяву чоловіка. Цю справу розглядала суддя Юлія Кондратюк, яка дослідила усі матеріали та аргументи.

Суддя встановила, що військовозобов’язані повинні особисто повідомляти ТЦК про зміну персональних даних та подавати документи для отримання відстрочки від призову під час мобілізації. Однак суддя зазначила, що немає визначеного способу подання документів, як і немає обов’язку військовозобов’язаним особисто приходити з ними до ТЦК.

На думку судді, львів’янин, надсилаючи документи для отримання відстрочки до ТЦК, дотримався процедури особистого подання. ТЦК ж не надав йому відповіді по суті у встановлений законом термін.

Юлія Кондратюк повністю задовольнила позов львів’янина, визнавши бездіяльність ТЦК протиправною та зобов’язавши розглянути надіслані поштою документи для отримання відстрочки з врахуванням висновків суду. Рішення ще можна оскаржити.

Нагадаємо, що раніше виключений з військового обліку житель Львівщини виграв суд у ТЦК та визнав свою мобілізацію незаконною.