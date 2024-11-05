Львівський окружний адміністративний суд задовольнив позов призовника, визнав протиправною його мобілізацію на військову службу. Позивачу ще не виповнилось 25 років, але його мобілізували на військову службу, як військовозобов’язаного.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у листопаді 2024 року, до суду звернувся призовник, якого у цьогоріч у травні мобілізували на військову службу. Позивач зазначає, що ТЦК зробив це протиправно, бо йому ще не виповнилось 25 років, він раніше не проходив військову службу та не давав згоду на проходження служби за контрактом. У матеріалах справи вказано, що на момент мобілізації позивачу був 21 рік.

Справу розглянула суддя Зоряна Лунь, яка дослідила усі матеріали та аргументи. Вона встановила, що позивач із 2021 року перебуває на військовому обліку. У травні 2024 року у його військовому квитку зробили відмітку про призов на службу в ЗСУ.

Суддя встановила, що 21-річний чоловік перебував обліку призовників, а не військовозобов’язаних. Під час мобілізації його статус протиправно змінили із «призовник» на «військовозобов’язаний», тому суддя задовольнила позов чоловіка, скасувавши відповідний наказ. Рішення суду ще можна оскаржити.