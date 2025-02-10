Військовозобов’язаний мешканець Волині у суді скасував 17 тис. грн штрафу за ігнорування надісланої поштою повістки та неоновлення даних у ТЦК. Чоловік не отримав повістку, але, на думку представників ТЦК, був «належним чином» повідомлений про необхідність прийти у військкомат. Суд задовольнив позов волинянина та скасував протокол про адмінправопорушення.

Як вказано у рішенні Ковельського міськрайонного суду Волинської області, яке оприлюднили у судовому реєстрі, до суду звернувся військовозобов’язаний мешканець Волині, якого у січні 2025 притягнули до адмінвідповідальності за ч.3 ст.210-1 КУпАП (порушення законодавства про мобілізацію), що передбачає 17 тис. грн штрафу. Згідно з протоколом, 25 жовтня 2024 року ТЦК поштою надіслав йому повістку про необхідність оновити свої дані та пройти медогляд. У графі про отримання повістки інформація була відсутня. Представник ТЦК вважає, що позивач був «належним чином» повідомлений про необхідність прийти у ТЦК, але не зробив цього.

Мешканець Волині вважає протокол незаконним та стверджує, що не був належно повідомлений про потребу прийти до ТЦК. Чоловік наголосив, що оновив військово-облікові дані та вказав свою адресу, проте повістка, про яку говорять у ТЦК, надійшла на іншу адресу, де він не зареєстрований. Позивач також заявив, що добровільно захотів проходити військову службу за контрактом, пройшов ВЛК і на момент нібито надсилання повістки чекав на інформацію від військової частини.

Цю справу розглянула суддя Марина Грідяєва, яка дослідила усі матеріали, аргументи та позиції сторін. Суддя встановила, що позивач не прибув до ТЦК, де без його участі склали протокол про адмінправопорушення та розглянули його теж без участі чоловіка. Суддя наголосила, що повістку чоловіку надіслали не за адресою, де він зареєстрований, тому факт «належного оповіщення» не підтвердився.

«Судом встановлено відсутність в діях позивача складу адміністративного правопорушення, передбаченого ч.3 ст.210-1 КУпАП, крім того суд враховує складання протоколу та розгляд справи про адміністративне правопорушення без участі позивача, через що право приймати участь при розгляді справи, право на подання заперечень, пояснень, право скористуватися правової допомогою позивача порушено. Суд вважає постанову по справі про адміністративне правопорушення про притягнення позивача до адміністративної відповідальності за ч.3 ст.210-1 КУпАП незаконною та такою що підлягає скасуванню», – вказано у рішенні суду, яке ще можна оскаржити.