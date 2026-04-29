Після восьми місяців стосунків 37-річна американська акторка Зої Кравіц та 32-річний британський співак Гаррі Стайлз заручились. Про це повідомляє People з посиланням на близьке до пари джерело.

Ще в серпні 2025 року пару помітили разом на прогулянці в Римі та в ресторані в Лондоні. Нещодавно ЗМІ помітили на безіменному пальці акторки заручальну й через близьке оточення пари підтвердили, що вони заручились.

Додамо, що останні публічні стосунки Гаррі Стайлза були з акторкою Олівією Вайлд, яка була його партнеркою по фільму «Не хвилюйся, серденько». Після завершення туру Love on tour на підтримку третього альбому As it was у липні 2023 року співак і актор фактично припинив публічну діяльність. Час від часу папараці фотографували його у компанії різних дівчат, однак ні з ким із них він стосунки не підтверджував.

Зої Кравіц три роки була заручена з Ченнінгом Татумом, однак у жовтні 2024 року пара розірвала стосунки.