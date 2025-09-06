Акторка Зої Кравіц та співак Гаррі Стайлз офіційно підтвердили стосунки
Чутки про роман пари ширилися впродовж останнього місяця
Американська акторка Зої Кравіц та британський співак Гаррі Стайлз офіційно підтвердили стосунки. Днями пара відкрито прогулювалась разом вулицями Нью-Йорка. Про це повідомляє Vogue.
Зазначається, що ще в серпні пару помітили разом на прогулянці в Римі та в ресторані в Лондоні.
Додамо, що останні публічні стосунки Гаррі Стайлза були з акторкою Олівією Вайлд, яка була його партнеркою по фільму «Не хвилюйся, серденько». Після завершення туру Love on tour на підтримку третього альбому As it was у липні 2023 року співак і актор фактично припинив публічну діяльність. Час від часу папараці фотографували його у компанії різних дівчат, однак ні з ким із них він стосунки не підтверджував.
Зої Кравіц три роки була заручена з Ченнінгом Татумом, однак у жовтні 2024 року пара розірвала стосунки.