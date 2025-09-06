Пару сфотографували під час прогулянки в Нью-Йорку

Американська акторка Зої Кравіц та британський співак Гаррі Стайлз офіційно підтвердили стосунки. Днями пара відкрито прогулювалась разом вулицями Нью-Йорка. Про це повідомляє Vogue.

Зазначається, що ще в серпні пару помітили разом на прогулянці в Римі та в ресторані в Лондоні.

Додамо, що останні публічні стосунки Гаррі Стайлза були з акторкою Олівією Вайлд, яка була його партнеркою по фільму «Не хвилюйся, серденько». Після завершення туру Love on tour на підтримку третього альбому As it was у липні 2023 року співак і актор фактично припинив публічну діяльність. Час від часу папараці фотографували його у компанії різних дівчат, однак ні з ким із них він стосунки не підтверджував.

Зої Кравіц три роки була заручена з Ченнінгом Татумом, однак у жовтні 2024 року пара розірвала стосунки.