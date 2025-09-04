Софі Тернер зіграє Лару Крофт у новому серіалі за мотивами гри

Стримінговий сервіс Amazon підтвердив, що зірка «Гри престолів» Софі Тернер зіграє Лару Крофт у новому серіалі за мотивами Tomb Raider, пише The Hollywood Reporter.

Англійська акторка і продюсерка Фібі Воллер-Брідж почала розробку Tomb Raider на початку 2023 року, а у травні 2024 року Prime Video замовив повноцінний серіал. Виробництвом займаються Crystal Dynamics (розробники гри), Story Kitchen і Amazon MGM Studios.

«Я неймовірно рада оголосити, що неповторна Софі Тернер стане нашою Ларою, а разом з нею зібрана приголомшлива команда. Не так часто випадає шанс створювати серіал такого масштабу про персонажа, з яким ти виросла. Усі, хто бере участь у проєкті, по-справжньому захоплені Ларою і володіють її ж зухвалістю, сміливістю і почуттям гумору. Готуйте артефакти – Крофт повертається», – сказала Воллер-Брідж.

Зазначається, що до проєкту також долучився Чад Годж як шоураннер разом із Воллер-Брідж. Початок зйомок призначений на 19 січня 2026 року. Режисером і виконавчим продюсером стане Джонатан Ван Таллекен.

«Для мене величезна честь зіграти Лару Крофт. Вона – культовий персонаж, який так багато значить для мільйонів людей, і я віддаю цій ролі все, що в мене є... Не можу дочекатися, коли ви побачите, що ми готуємо», – прокоментувала акторка.

Зазначимо, що Лара Крофт – головна героїня серії відеоігор Tomb Raider від компанії Square Enix, археологиня та авантюристка. У кіно роль Лари Крофт уже виконували Анджеліна Джолі, Мінні Драйвер, Алісія Вікандер і Гейлі Етвел.