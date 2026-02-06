Другий сезон серіалу отримав змішані відгуки

Третій сезон серіалу «Останні з нас» може стати фінальним. Про це в інтерв’ю Deadline розповів директор HBO Кейсі Блойс. Третій сезон вийде у 2027 році.

Раніше автори серіалу офіційно не підтверджували його продовження на четвертий сезон. Можливість продовження серіалу почали обговорювати ще до завершення другого сезону. Шоуранер Крейг Мейзін зазначав, що навіть подовженого третього не вистачить, аби завершити історію.

Однак тепер на запитання, чи стане наступний сезон останнім, Кейсі Блойс відповів: «Схоже, що так». Після цього він додав, що остаточне рішення залишається за шоураннерами.

Майбутнє серіалу стало менш визначеним після змішаних відгуків на другий сезон і рішення Ніла Дракманна відійти від креативної участі в адаптації. Розробник і співтворець гри The Last of Us Part II пояснив, що зосередиться на роботі в Naughty Dog та новому проєкті студії – грі Intergalactic: The Heretic Prophet.

Вихід третього сезону «Останніх з нас» запланований на 2027 рік.

Що відомо про серіал «Останні з нас»

Це екранізація постапокаліптичних ігор серії The Last of Us від Naughty Dog. Перший сезон оповідав про контрабандиста Джоела (Педро Паскаль), який мав провести підлітку Еллі (Белла Рамзі) через спустошені регіони США. Події другого сезону відбуваються через 5 років, а персонажі Паскаля та Рамзі будуть втягнуті в конфлікт одне з одним та зі світом.

У третьому сезоні розповідатимуть історію Еббі, яку грає Кейтлін Девер. Акторка долучилася до серіалу у другому сезоні.