Ніл Дракманн вирішив зосередитись на створенні ігор

Креативний директор, продюсер і співвласник компанії Naughty Dog Ніл Дракманн заявив про припинення співпраці з творцями серіалу «Останні з нас» (The Last of Us) на HBO після двох сезонів.

Як вказано в його заяві, натомість Ніл Дракманн планує зосередитись на студії Naughty Dog та майбутніх ігрових проєктах.

«Я ухвалив складне рішення – відмовитися від своєї творчої участі в “Останніх з нас” на HBO. Завершивши роботу над другим сезоном і до того, як розпочнеться будь-яка значуща робота над третім сезоном, зараз саме час повністю зосередитися на Naughty Dog та її майбутніх проєктах, включаючи написання сценарію та режисуру нашої захопливої ​​наступної гри Intergalactic: The Heretic Prophet», – сказав Ніл Дракманн.

Упродовж першим двох сезонів він співпрацював з Крейгом Мезіном і був співавтором п’яти епізодів «Останніх з нас». Разом із Нілом проєкт залишила і сценаристка Галлі Гросс, яка також до цього працювала над грою The Last of Us Part II.

Що відомо про серіал «Останні з нас»

Це екранізація постапокаліптичних ігор серії The Last of Us від Naughty Dog. Перший сезон оповідав про контрабандиста Джоела (Педро Паскаль), який мав провести підлітку Еллі (Белла Рамзі) через спустошені регіони США. Події другого сезону відбуваються через 5 років, а персонажі Паскаля та Рамзі будуть втягнуті в конфлікт одне з одним та зі світом.

У третьому сезоні розповідатимуть історію Еббі, яку грає Кейтлін Девер. Акторка долучилася до серіалу у другому сезоні.