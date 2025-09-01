Зірка фільмів про Гаррі Поттера зіграє у серіалі від HBO
Роль професора замовлянь Філіуса Флитвіка знову зіграє Уорік Девіс
У серіалі про Гаррі Поттера від HBO роль професора замовлянь Філіуса Флитвіка знову зіграє Уорік Девіс, який грав у оригінальних фільмах. Про це повідомила пресслужба HBO.
Цього разу Девіс зіграє лише викладача, тоді як гобліна-банкіра Ґрінґотса Гріпхука, якого він також грав у фільмах, втілить британський актор Лі Гілл.
Також стрімінгова платформа розкрила імена акторів, які зіграють викладачів та студентів Гоґвортсу.
- Сірін Саба – професорка Помона Спраут;
- Річард Дерден – привид-професор Катберт Біннс;
- Брід Бреннан – мадам Поппі Помфрі;
- Елайджа Ошін – Дін Томас;
- Фінн Стівенс – Вінсент Креб;
- Вільям Неш – Ґреґорі Гойл.
Раніше творці серіалу про Гаррі Поттера розкрили більшу частину акторського складу проєкту, серед них і актори, які зіграють головну трійку чаклунів. Зокрема, Гаррі Поттера зіграє Домінік Маклафлін, Гермінону Грейнджер – Арабелла Стентон, а Рона Візлі – Аластер Стаут.
Серіал про Гаррі Поттера має стати докладною адаптацією серії книг про школу чаклунства. Виконавчою продюсеркою серіалу стане Джоан Роулінг – письменниця та авторка книг про Гаррі Поттера, а режисером кількох епізодів став Марк Майлод, відомий роботою на «Грою престолів». Сценаристкою проєкту стала Франческа Гардінер. Зйомки серіалу стартували у липні.