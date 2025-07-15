Домінік Маклафлін у образі Гаррі Поттера

Стримінговий сервіс HBO Max повідомив про початок зйомок серіалу про Гаррі Поттера. Відповідне фото із 12-річним актором Домініком Маклафліном в образі чарівника опублікували 14 липня на сторінці студії в інстаграмі.

«Серіал “Гаррі Поттер” від НВО зараз перебуває у виробництві», – зазначено в дописі.

Також творці серіалу розкрили, хто зіграє інших героїв. Зокрема, Рорі Вілмот втілить Невіла Лонгботома, Амос Кітсон зіграє Дадлі Дурслі, Луїза Брілі зіграє Роланду Гуч, а Антон Лессер – Гарріка Олівандера.

За інформацією Variety, серіал вийде на екрани у 2027 році на телеканалі НВО та стримінговому сервісі HBO Max. Кожен новий сезон – це окрема книга британської письменниці Джоан Роулінг.

Шукаєте новий захопливий серіал? В онлайн-кінотеатрі SWEET.TV є сотні релізів та цікавих шоу! Насолоджуйтесь кінострічками з ексклюзивним українським дубляжем у високій якості. Адже ви заслуговуєте лише на найкраще!

Раніше творці серіалу про Гаррі Поттера розкрили більшу частину акторського складу проєкту, серед них і актори, які зіграють головну трійку чаклунів. Зокрема, Гаррі Поттера зіграє Домінік Маклафлін, Гермінону Грейнджер – Арабелла Стентон, а Рона Візлі – Аластер Стаут.

Серіал про Гаррі Поттера має стати докладною адаптацією серії книг про школу чаклунства. Виконавчою продюсеркою серіалу стане Джоан Роулінг – письменниця та авторка книг про Гаррі Поттера, а режисером кількох епізодів став Марк Майлод, відомий роботою на «Грою престолів». Сценаристкою проєкту стала Франческа Гардінер. Для зйомок фільму компанія Warner Bros. вирішила побудувати повнофункціональне мінімісто у студії Leavesden Studios у Хартфордширі вартістю 1,2 млрд доларів.