1920-ті – епоха джазу, ар-деко та емансипації, а фільми з цією естетикою вирізняються розкішними костюмами, музикою та особливою стилістикою. ZAXID.NET пропонує добірку фільмів, які повернуть глядача в естетику шику та яскравих вечірок початку століття.

«Великий Гетсбі» (2013)

The Great Gatsby

Нік – молодий письменник, який переїжджає до Нью-Йорка та починає захоплюватися таємничим минулим нового сусіда – мільйонера Джея Гетсбі. Його гучні вечірки сколихують усе місто. Атмосфера розкоші, джазу, шику 1920-х та зрад точно не залишить нікого байдужим.

«Чикаго» (2002)

Chicago

Фільм знятий за всесвітньо відомим мюзиклом американського композитора Джона Кандора. Головна героїня Роксі Харт живе у Чикаго. Дівчина багато років одружена з Еймсом, який працює механіком. Але нудне й одноманітне життя не влаштовує Роксі, адже вона завжди міряла про велику сцену. Через рутину вона вирішила завести інтрижку на стороні з продавцем меблів Фредом Кейслі, сподіваючись, що він її познайомить із власником кабаре.

«Опівночі в Парижі» (2011)

Midnight in Paris

Париж у дощ, нічні прогулянки, літературні генії та магія. Романтик в душі і письменник у житті Гіл Пендер, прогулюючись нічним Парижем, раптом подорожує в минуле. Там він зустрічає Сальвадора Далі, Ернеста Хемінгуея, Гертруду Стайн та подружжя Фіцджеральдів. Герой розуміє, що ці зустрічі – не випадкові.

«Вавилон» (2022)

Babylon

У 1920-х роках німе кіно продовжує мати популярність, але поступово на перший план виходять нові картини зі звуком, тоді як Голлівуд стрімко перетворюється на райський куточок для діячів кіноіндустрії. Розкішне життя, багатство і можливість здобути світову популярність приваблюють обдарованих акторів-початківців, які прагнуть відібрати популярність у «старої гвардії» Голлівуду. Поки зірка німого кіно Джек Конрад намагається знайти себе у світі звукових фільмів, зухвала Неллі з Нью-Джерсі, помічник продюсера Менні та джазовий музикант Сідні пробивають свій шлях до слави.

«Коко до Шанель» (2009)

Coco avant Chanel

Біографічний фільм, присвячений нелегкому шляху знаменитої модельєрки до слави і визнання. Габріель Бонер Шанель провела чимало часу в притулку, але вона наполегливо прагнула вибратися з нього. Працюючи швачкою і виступаючи на сцені з сестрою, Габріель намагалася знайти шляхи до вищого світу. Таку можливість дівчині подарували стосунки з Бароном Бальзаном. Вона почала зі створення жіночих капелюшків і продовжила експериментами з аксесуарами і внесенням нових елементів в жіночий гардероб. Наступні її романи позитивно впливали на її карʼєру, але ускладнили життя.