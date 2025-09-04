Фільм «Супермен», що вийшов у липні, став найкасовішим супергеройським фільмом року

Кіностудія DC Studios анонсувала сиквел блокбастера «Супермен: Людина завтрашнього дня». Фільм вийде на екрани раніше, ніж очікувалося – 9 липня 2027 року. Про це повідомив режисер і сценарист Джеймс Ґанн.

На своїй сторінці в X він опублікував зображення Супермена та його ворога Лекса Лютора в бойовому костюмі. Це малюнок креативного директора DC Comics Джимом Лі.

Фільм «Супермен», що вийшов у липні, став найкасовішим супергеройським фільмом року. Стрічка зібрала у світовому прокаті понад 611 млн доларів. Фільм поєднав класичний тон коміксів із сучасною ідеєю, представивши головного героя як символ доброти.

Новий фільм продовжить історію героя з нового ракурсу та представить свіжий акторський склад, що обіцяє модернізований образ Супермена для сучасного кіно. Поки що студія не розкриває сюжет та тривалість картини, але анонс обіцяє значний крок для всесвіту DC.