Оголосили переможців музичної премії «Греммі»
У Лос-Анджелесі відбулася 68-та церемонія музичної премії «Греммі», однією з найпрестижніших нагород у музичній сфері. На ній традиційно відзначили найкращі композиції, альбоми та музику для кіно.
Тріумфатором цього разу став американський репер Кендрік Ламар. Артист забрав одразу п'ять нагород у різних номінаціях. Однак нагороду за найкращу пісню року здобула Біллі Айшліш. Фільм «Wicked: Чародійка. Частина 2», повністю проігнорований «Оскаром», отримав нагороду за найкращий дует.
Переможці «Греммі-2026»
- Найкращий запис року – Kendrick Lamar With SZA– Luther
- Найкращий альбом року – Bad Bunny –Debí Tirar Más Fotos
- Накраща пісня року – Wildflower – Billie Eilish O’Connell and Finneas O’Connell
- Найкраще поп-виконанння дуету/гурту – Синтія Еріво та Аріана Гранде – Defying Gravity (з фільму Wicked 2)
- Найкращий вокальний поп-альбом – Леді Гага – Mayhem
- Найкращий новий артист – Олівія Дін
- Найкращий денс-поп запис – Леді Гага –Abracadabra
- Найкращий альбом танцювальної/електронної музики – FKA twigs –Eusexua
- Найкращий альбом розмовного жанру – Mad Skillz – Words For Days Vol. 1
- Найкращий традиційний поп-альбом – Laufey – A Matter Of Time
- Найкращий рок-альбом – Turnstile – Never Enough
- Найкраще рок-виконання – Yungblud –Changes (Live from Villa Park, Back to the Beginning)
- Найкраще реп-виконання – Chains & Whips (ft Kendrick Lamar & Pharrell Williams) – Clipse
- Найкраща реп-пісня– Kendrick Lamar – tv off
- Найкращий реп-альбом – Kendrick Lamar –GNX
- Найкращий джазовий альбом – Samara Joy –Portrait
- Найкраще світове музичне виконання – Bad Bunny – EoO
- Найкраще R&B виконання – Kehlani – Folded
- Найкраще традиційне R&B виконання – Leon Thomas – VIBES DON'T LIE
- Найкраще поп-сольне виконання – Лола Янг – Messy
- Найкращий R&B альбом – Леон Томас –Mutt
- Найкраще музичне відео – Doechii – Anxiety
- Найкращий музичний фільм – «Музика Джона Вільямса» Стівена Спілберга
- Найкраще виконання в стилі метал– Turnstile – Birds
- Найкраща рок-пісня – Nine Inch Nails – As Alive As You Need Me To Be
- Найкраща обкладинка альбому – Tyler, the Creator – Chromakopia
- Найкраще альтернативне музичне виконання– The Cure – Alone
- Найкраще виконання мелодійного репу– Kendrick Lamar With SZA – luther
- Найкраща пісня, написана для візуальних медіа – Golden – Huntr/x (для мультфільму KPop Demon Hunters)
- Найкращий автор пісень року – Емі Аллен
- Найкращий продюсер року – Cirkut
- Найкраще оркестрове виконання – Андріс Нельсон, диригент (Бостонський симфонічний оркестр) – Messiaen: Turangalîla-Symphonie
- Найкращий класичний сольний вокальний альбом – Телеман: Іно – «Опера "Арії для сопрано»
- Найкращий некласичний ремікс – Gesaffelstein, remixer (Lady Gaga, Gesaffelstein) – Abracadabra – Gesaffelstein Remix
- Спеціальна нагорода Global Impact Award– Фарелл Вільямс.
