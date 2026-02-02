У Лос-Анджелесі відбулася 68-та церемонія музичної премії «Греммі», однією з найпрестижніших нагород у музичній сфері. На ній традиційно відзначили найкращі композиції, альбоми та музику для кіно.

Тріумфатором цього разу став американський репер Кендрік Ламар. Артист забрав одразу п'ять нагород у різних номінаціях. Однак нагороду за найкращу пісню року здобула Біллі Айшліш. Фільм «Wicked: Чародійка. Частина 2», повністю проігнорований «Оскаром», отримав нагороду за найкращий дует.

Переможці «Греммі-2026»

Найкращий запис року – Kendrick Lamar With SZA– Luther

Найкращий альбом року – Bad Bunny –Debí Tirar Más Fotos

Накраща пісня року – Wildflower – Billie Eilish O’Connell and Finneas O’Connell

Найкраще поп-виконанння дуету/гурту – Синтія Еріво та Аріана Гранде – Defying Gravity (з фільму Wicked 2)