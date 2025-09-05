Це буде шоста екранізація книги Емілі Бронте «Буремний перевал»

Студія Warner Bros. опублікувала офіційний тизер нової екранізації роману Емілі Бронте «Буремний перевал» із Марго Роббі та Джейкобом Елорді у головних ролях.

Режисеркою, сценаристкою та продюсеркою фільму стала англійська акторка і письменниця Еміралд Фіннелл. Марго Роббі зіграє Кетрін Ерншоу, а Джейкоб Елорді – Гіткліфа.

Судячи з тизеру, нова екранізація міститиме нетрадиційну й навіть еротичну інтерпретацію класичного роману Емілі Бронте. Відео пропонує зазирнути в історію кохання, позначену одержимістю, забороненою пристрастю та емоційною напругою.

Студія Warner Bros. Анонсувала, що прем’єра фільму запланована до Дня святого Валентина – 14 лютого.

Фільм заснований на класичному романі Емілі Бронте, у центрі якого – драматичні стосунки між головними героями. Фільм має стати шостою екранізацією культової книги.

Перша з’явилась ще у 1939 році. Режисер Вільям Вайлдер запросив на головні ролі Мерл Оберон та Лоуренса Олів’є. У 1970 році Роберт Фуест зняв фільм з Тімоті Далтоном та Анною Колдер-Маршалл.

Найвідомішою є та, яка вийшла у 1992 році. Головні ролі зіграли Рейф Файнс та Жюльєт Бінош. У 2009 році роман став телесеріалом з Томом Гарді та Шарлоттою Рейлі. У 2011 році роман екранізувала відома британська режисерка Андреа Арнольд. Головні ролі зіграли Кая Скоделаріо та Джеймс Гоусон, для якого фільм став дебютом у кіно.

«Буремний перевал» Емілі Бронте є одним із найвідоміших творів англійської літератури. Вперше роман опублікували у 1847 році.