Вийшов перший тизер нового фільму з Марго Роббі та Джейкобом Елорді
Фільм стане новою екранізацією роману «Буремний перевал»
Студія Warner Bros. опублікувала офіційний тизер нової екранізації роману Емілі Бронте «Буремний перевал» із Марго Роббі та Джейкобом Елорді у головних ролях.
Режисеркою, сценаристкою та продюсеркою фільму стала англійська акторка і письменниця Еміралд Фіннелл. Марго Роббі зіграє Кетрін Ерншоу, а Джейкоб Елорді – Гіткліфа.
Судячи з тизеру, нова екранізація міститиме нетрадиційну й навіть еротичну інтерпретацію класичного роману Емілі Бронте. Відео пропонує зазирнути в історію кохання, позначену одержимістю, забороненою пристрастю та емоційною напругою.
Студія Warner Bros. Анонсувала, що прем’єра фільму запланована до Дня святого Валентина – 14 лютого.
Фільм заснований на класичному романі Емілі Бронте, у центрі якого – драматичні стосунки між головними героями. Фільм має стати шостою екранізацією культової книги.
Перша з’явилась ще у 1939 році. Режисер Вільям Вайлдер запросив на головні ролі Мерл Оберон та Лоуренса Олів’є. У 1970 році Роберт Фуест зняв фільм з Тімоті Далтоном та Анною Колдер-Маршалл.
Найвідомішою є та, яка вийшла у 1992 році. Головні ролі зіграли Рейф Файнс та Жюльєт Бінош. У 2009 році роман став телесеріалом з Томом Гарді та Шарлоттою Рейлі. У 2011 році роман екранізувала відома британська режисерка Андреа Арнольд. Головні ролі зіграли Кая Скоделаріо та Джеймс Гоусон, для якого фільм став дебютом у кіно.
«Буремний перевал» Емілі Бронте є одним із найвідоміших творів англійської літератури. Вперше роман опублікували у 1847 році.