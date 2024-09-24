Найвідомішою екранізацією є фільм з Жульєтт Бінош та Ральфом Файнсом

Розпочалась робота над екранізацією роману Емілі Бронте «Грозовий перевал». Режисеркою картини стала Емеральд Феннелл, яка відома за фільмами «Перспективна дівчина» та «Солтберн». Головні ролі виконають Марго Роббі («Барбі», «Одного разу в Голлівуді», «Я, Тоня») та Джейкоб Елорді («Солтберн», «Прісцилла», «Глибокі води»). Вони зіграють ролі Кетрін Ерншоу та Гіткліффа.

Фільм заснований на класичному романі Емілі Бронте, у центрі якого – драматичні стосунки між головними героями. Знімання розпочнеться у Великій Британії 2025 року. Марго Роббі до того часу має народити дитину.

Фільм має стати шостою екранізацією культової книги.

Перша з’явилась ще у 1939 році. Режисер Вільям Вайлдер запросив на головні ролі Мерл Оберон та Лоуренса Олів’є.

У 1970 році Роберт Фуест зняв фільм з Тімоті Далтоном (один з Джеймсів Бондів) та Анною Колдер-Маршалл. У цій картині звучить музика Мішеля Леграна («Шербурські парасольки»).

Найвідомішою є та, яка вийшла у 1992 році. Головні ролі у фільмі Рейф Файнс («Гаррі Поттер», «Англійський пацієнт», «Меню») та Жюльєт Бінош («Шоколад», «Пристрасть Додена Буфана», «Три кольори. Синій»).

У 2009 році роман став телесеріалом з Томом Гарді («Байкери», «Дюнкерк», «Шалений Макс. Дорога люті») та Шарлоттою Рейлі («Гострі картузи»).

У 2011 році роман екранізувала відома британська режисерка Андреа Арнольд. Головні ролі зіграли Кая Скоделаріо («Чіплячись за лід», «Пірати Карибського моря 4») та Джеймс Гоусон, для якого фільм став дебютом у кіно.

«Грозовий перевал» Емілі Бронте є одним із найвідоміших творів англійської літератури, тож така кількість екранізацій не є дивною. Вперше роман опублікований 1847 року.