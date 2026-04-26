Серед уражених цілей великий десантний корабель ВМФ РФ «Ямал»

Служба безпеки України у неділю, 26 квітня, заявила про проведення масштабної спецоперації в окупованому Криму, під час якої були уражені кораблі чорноморського флоту Росії, об’єкти протиповітряної оборони та військова авіація.

Операцію провели в ніч на 26 квітня бійці спецпідрозділу «Альфа». Удари завдали по військово-морській базі російського флоту в Севастополі, а також по військовому аеродрому «Бельбек». Були уражені:

великий десантний корабель «Ямал»,

десантний корабель «Фільченков»,

розвідувальний корабель «Іван Хурс»,

навчальний центр чорноморського флоту РФ «Лукомка»,

штаб радіотехнічної розвідки сил ППО,

радіолокаційна станція «Мис-М1».

Крім того, за даними СБУ, на аеродромі «Бельбек» було уражено винищувач МіГ-31 та техніко-експлуатаційну частину аеродрому.

Тимчасовий виконувач обов’язків голови СБУ Євгеній Хмара заявив, що такі операції спрямовані на системне знищення військової інфраструктури РФ.

«Кожна така операція має чітку логіку: ми методично знищуємо ключові елементи військової інфраструктури ворога – флот, авіацію, розвідку та ППО. Це не лише прямі втрати техніки, а й руйнування здатності ворога контролювати простір, прикривати свої сили та планувати нові атаки», – наголосив він.

Нагадаємо, 18 квітня СБУ атакувала в окупованому Криму три російські військові кораблі. Також під ураження потрапили радіолокаційні системи та нафтобаза «Югторсан».