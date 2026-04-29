Фігурантів затримали після отримання хабаря

ДБР спільно з СБУ та ДПСУ викрили та ліквідували канал втечі військовослужбовців, який організував підполковник Національної гвардії у Запоріжжі. Його та спільника затримали, повідомили у пресслужбах Офісу генпрокурора та ДБР у середу, 29 квітня.

За даними слідства, колишній командир батальйону разом з цивільним чоловіком із Запоріжжя організували канал для дезертирів, який назвали «Таксі для військових 24/7 Запоріжжя». За гроші фігуранти обіцяли довезти у будь-яке місто України та без перешкод проїжджати всі блокпости.

Під час перевірок на блокпостах посадовець виходив на звʼязок із правоохоронцями та брехав їм, що чоловіки нібито рекрутуються до війська, що дозволяло їм проїхати далі. Крім того, фігуранти інструктували, як діяти під час незаконного перетину кордону.

«Фігурантів затримали після отримання 4000 доларів за організацію втечі бійця з військової частини у Запоріжжі, що мав рухатись до прикордонної зони в Одеській області», – повідомили у пресслужбі ДБР.

Під час обшуків правоохоронці вилучили банківські картки, валюту, мобільні телефони, а також дві машини BMW 330D і BMW X5. Прокурор подав клопотання про арешт майна.

Полковнику та його спільнику повідомили про підозри за ч. 2 ст. 15 ККУ, ч. 5 ст. 27 ККУ, ч. 4 ст. 408 ККУ, ч. 3 ст. 332 ККУ (закінчений замах на пособництво дезертирству та сприяння незаконному переправленню через кордон). Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі.