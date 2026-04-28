Володимирський міський суд Волинської області виніс вирок прикордоннику Дмитру С. за незаконне переправлення чоловіків за кордон. Попри те, що обвинувачений сприяв виїзду щонайменше 33 військовозобовʼязаних, замість позбавлення волі йому призначили іспитовий термін.

Як йдеться у вироку від 27 квітня, із жовтня по грудень 2023 року прикордонник під час служби в пункті пропуску «Устилуг – Зосин» систематично порушував правила контролю. Він не перевіряв документи чоловіків призовного віку, не з’ясовував підстав для виїзду та дозволяв перетин кордону тим, кому це було заборонено.

За даними слідства, обвинувачений вносив неправдиві дані до інформаційної системи прикордонного контролю, чим фактично забезпечив незаконний виїзд 33 військовозобовʼязаних до Польщі.

У суді Дмитро С. уклав із прокурором угоду про визнання своєї вини. Він також перерахував 150 тис. грн на потреби ЗСУ.

Суддя Тетяна Пустовойт визнала прикордонника винним за ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон) та ч. 3 ст. 419 (порушення правил несення прикордонної служби) КК України й призначила два роки позбавлення волі. Водночас замінила це покарання на два роки іспитового терміну. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Додамо, що спільники прикордонника, які також працювали в пункті пропуску «Устилуг – Зосин», отримали схожі вироки. Так, обвинувачена Марія П. отримала іспитовий термін за сприяння незаконному виїзду щонайменше 189 військовозобов’язаних. Михайлу В. призначили два роки обмеження волі за сприяння виїзду 38 чоловіків.