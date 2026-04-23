Обвинувачений працював у пункті пропуску «Устилуг – Зосин» на Волині

Володимирський міський суд Волинської області виніс вирок прикордоннику Михайлу В. за незаконне переправлення чоловіків за кордон. Попри те, що обвинувачений сприяв виїзду щонайменше 38 військовозобовʼязаних, замість позбавлення волі йому призначили службове обмеження.

Як йдеться у вироку від 17 квітня, із жовтня по грудень 2023 року прикордонник під час служби в пункті пропуску «Устилуг – Зосин» систематично порушував правила контролю. Він не перевіряв документи чоловіків призовного віку, не з’ясовував підстав для виїзду та дозволяв перетин кордону тим, кому це було заборонено.

За даними слідства, обвинувачений вносив неправдиві дані до інформаційної системи прикордонного контролю, чим фактично забезпечив незаконний виїзд 38 військовозобовʼязаних до Польщі.

У суді Михайло В. уклав із прокурором угоду про визнання своєї провини. Він також перерахував 250 тис. грн на потреби ЗСУ.

Суддя Ірина Кусік визнала прикордонника винним за ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон) та ч. 3 ст. 419 (порушення правил несення прикордонної служби) КК України та призначила два роки позбавлення волі. Водночас це покарання замінили на два роки службового обмеження з відрахуванням 10% грошового забезпечення в дохід держави. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.