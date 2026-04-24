Під час обміну 24 квітня до України з російського полону повернули 193 військовополонених

Під час обміну полоненими у п’ятницю, 24 квітня, повернулося семеро захисників із Львівщини. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

«Добрі новини для Львівщини: за попередньою інформацією, з ворожого полону сьогодні повернулися семеро воїнів із нашої області», – йдеться в повідомленні.

Андрій Збожний. Фото Шептицької міської ради

З полону повернувся мешканець міста Шептицький – Андрій Збожний. Воїн служив командиром стрілецького відділення військової частини А4821. Перебував у полоні майже два роки – із червня 2022 року.

Андрій Шулим. Фото пресслужби Львівської ОВА

Окрім того, з ворожого полону повернувся ще один захисник з Турки Андрій Шулим. Він служив у 152 окремій єгерській бригаді. З жовтня 2024 року воїн перебував у полоні у Грозному (Росія). Вдома на нього чекали дружина та троє дітей.

Серед тих, хто повернувся, також мешканець Ралівки, Самбірського району – Олег Мороз. Воїн служив у 5 окремій важкій механізованій бригаді. З січня 2025 року він перебував у полоні.

Володимир Ярух. Фото пресслужби Львівської ОВА

Серед звільнених захисників – мешканець міста Глинян Володимир Ярух. Він служив стрільцем-санітаром у 10 окремій гірсько-штурмовій бригаді «Едельвейс». У березні 2023 року в Бахмутському районі Донецької області потрапив у полон. Воїн перебував у полоні в Грозному (Росія).

Загалом під час обміну 24 квітня до України з російського полону повернули 193 військовополонених. Додому повернулися бійці ЗСУ, Нацгвардії, Державної прикордонної служби, Національної поліції, Державної спеціальної служби транспорту. Серед звільнених є військові, яких утримували на території Чечні, та ті, кого Росія хотіла засудити до ув’язнення.