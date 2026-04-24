До України з полону повернули бійців Сил оборони

У пʼятницю, 24 квітня, до України з російського полону повернули 193 військовослужбовців. Про це повідомили президент Володимир Зеленський та Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Йдеться про бійців ЗСУ, Нацгвардії, Державної прикордонної служби, Національної поліції, Державної спеціальної служби транспорту. Солдати, сержанти та офіцери захищали Україну Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Курському напрямках.

«Важливо, що обміни є і що наші люди повертаються додому. Я дякую всім, хто працює заради обмінів. Кожному підрозділу, який на фронті забезпечує поповнення обмінного фонду для України. Вдячний усім партнерам, які допомагають у цьому. Памʼятаємо про кожного й кожну і щодня продовжуємо роботу над поверненням наших людей додому з російської неволі», – написав Володимир Зеленський.

Серед звільнених захисників є чоловіки 2000-х років народження, наймолодшому – 24 роки, а найстаршому оборонцю – 60. Крім того, у двох звільнених бійців 24 квітня день народження. Також відомо, що частину бійців, яких вдалося повернути на батьківщину, утримували на території Чечні, та фабрикували проти них кримінальні справи.

«Усі звільнені пройдуть повний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також усі передбачені державою виплати. Україна забезпечить реінтеграцію героїв до суспільства після тривалої ізоляції», – повідомили у Коордштабі.

Вказується, що організувати обмін військовополоненими допомагали США та ОАЕ.

Нагадаємо, 11 квітня до України в межах обміну військовополоненими повернулися 175 українських захисників, а також семеро цивільних. Наступного дня, 12 квітня, керівник Офісу Президента Кирило Буданов повідомив, що Україна очікує продовження обміну полоненими після Великодня, оскільки до свята Росія не встигла підготуватися.