Кирило Буданов розповів, що новий етап обміну може відбутися з 13 по 19 квітня

Керівник Офісу президента Кирило Буданов у неділю, 12 квітня, заявив, що обмін полоненими може продовжитися наступного тижня – у період з 13 по 19 квітня.

За його словами, провести масштабніший обмін одразу не вдалося через затримки з боку Росії, вони були пов’язані з бюрократичними процедурами.

«Російська сторона не зовсім встигла підготувати це все, але чекати не було змоги. Та й правильно було – хай хоча б 182 людини зустрінуть це свято вдома», – зазначив Буданов.

Раніше представник ГУР Міноборони Андрій Юсов також повідомляв, що напередодні Великодня Україна розраховувала повернути більше полонених, однак Москва не погодилася на ширший обмін.

Нагадаємо, у суботу, 11 квітня, до України в межах обміну військовополоненими повернулися 175 українських захисників, а також семеро цивільних.