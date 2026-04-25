Унаслідок атаки пошкоджено багатоповерховий будинок

Удень суботи, 25 квітня, російські війська завдали повторного удару по Дніпру. Унаслідок атаки на житловий будинок загинула одна людина, ще семеро постраждали. Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Він уточнив, що росіяни завдали удару по тому ж житловому кварталу, який атакували вночі. Загалом через цей ворожий удар постраждали семеро людей, з них п’ятеро – у лікарні.

«Хлопець 15 років та дівчина 16 років госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Ще один хлопець 16 років лікуватиметься амбулаторно», – написав Ганжа.

На місці обстрілу в Дніпрі тривають аварійно-рятувальні роботи (Фото Дніпропетровської ОВА)

Як повідомлялось, уночі суботи росіяни здійснили масовану комбіновану атаку на Україну. Під ударами були Дніпро, Харків, Київська, Запорізька, Черкаська, Миколаївська та Одеська області.

Зокрема, у Дніпрі пошкоджень зазнали житлові будинки, підприємства, авто, магазин та АЗС. З-під руїн чотириповерхового будинку рятувальники дістали тіла чотирьох загиблих людей, щонайменше 27 дістали поранень.