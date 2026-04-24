Під час торгів вартість автодрому зросла у майже тисячу разів

Регіональне відділення ФДМУ (Фонд державного майна України) в Івано-Франківській, Чернівецькій і Тернопільській областях вкотре провело аукціон з продажу будівлі та території Хриплинського автодрому. Під час торгів вартість активу зросла майже в тисячу разів. З пропозицією в 12,8 млн грн перемогла франківська компанія «Достаток ЮА».

Йдеться про автодром площею близько 3 га з нежитловою одноповерховою будівлею та дворівневою оглядовою вежею по вул. Автоливмашівській, 142 у селі Хриплин біля Івано-Франківська. Аукціон з продажу активу, який відбувся у листопаді 2025 року, з пропозицією у 80 млн грн виграла «ТД Інтернаціональ», співвласником якої є депутат Івано-Франківської міської ради Сергій Палійчук.

Згодом у ФДМУ повідомили, що аукціон визнано таким, що не відбувся, і оголосили нові торги на 14 січня 2026 року, які теж згодом скасували.

Під час аукціону 18 березня за лот змагалися троє учасників. Актив продавали зі стартовою ціною 12,9 тис. грн. Упродовж трьох раундів ціна зросла у 986 разів. Переможцем стала компанія «Достаток ЮА», яка запропонувала за лот 12,8 млн грн.

За даними аналітичного порталу YouControl, «Достаток ЮА» зареєстрована у червні 2022 року в с. Микитинці Івано-Франківського району, займається оптовою торгівлею деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням. Компанія належить місцевому бізнесмену Віктору Керникевичу.

Зазначимо, автодром у Хриплині збудували за радянських часів. У 2021 році учасники Чемпіонату України з ралі закликали владу оновити застарілий майданчик, стан якого ускладнює проведення повноцінних змагань. В останні роки автодром для тренувань використовували місцеві водії-початківці.