За словами президента, Україна та Азербайджан обговорили дипломатичні зусилля партнерів щодо припинення війни

Президент Володимир Зеленський заявив про готовність України до тристоронніх мирних переговорів за участю США та Росії, які можуть відбутися в Азербайджані. Про це він повідомив під час візиту до Баку 25 квітня, передає радіостанція Deutsche Welle.

За словами глави держави, під час зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим сторони обговорили дипломатичні зусилля партнерів щодо припинення війни.

«Безумовно, ми високо цінуємо роль наших партнерів у медіації цього процесу. Я поділився з президентом Азербайджану, що ми готові до тристоронніх переговорів. Ми мали такі переговори в Туреччині, у Швейцарії. Ми готові до таких переговорів в Азербайджані», – сказав президент.

Український президент також повідомив, що під час його візиту до Азербайджану сторони підписали шість документів про співпрацю, які спрямовані на посилення безпеки та розширення торговельно-економічної співпраці, зокрема збільшення товарообігу між країнами.

Окрім цього, Зеленський зустрівся з українськими військовими, які перебувають в Азербайджані та діляться досвідом захисту повітряного простору й об’єктів критичної інфраструктури.

Зазначимо, це перший візит президента України до Азербайджану від початку повномасштабної війни. Востаннє він відвідував країну у 2019 році.

Нагадаємо, на початку березня президент Володимир Зеленський повідомляв, що через бойові дії на Близькому Сході Україна перестала отримувати сигнали щодо проведення наступного раунду мирних переговорів у тристоронньому форматі.

22 березня у США завершились дводенні переговори між українською та американською делегаціями щодо завершення війни РФ проти України. За словами Володимира Зеленського, Україна отримала сигнал щодо можливого продовження обмінів військовополоненими.

Уже у квітні Зеленський запропонував американській стороні провести переговори у Києві на рівні технічних груп як альтернативу тристоронньому формату. Він зазначив, що Україна вже отримала позитивні сигнали від партнерів щодо цієї ініціативи.