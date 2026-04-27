Міноборони планує посилити взаємодію цивільного та військового секторів

У місцевих адміністраціях по Україні запровадять посаду заступника голови з питань оборони. Ця посада збережеться навіть у разі настання умовно мирного часу. Про це повідомила пресслужба оборонного відомства в понеділок, 27 квітня.

«Ці посади обійматимуть чинні військовослужбовці, яких відряджатиме міністр оборони України. Очікуємо, що вони значно посилять взаємодію цивільного та військового секторів», – розповів заступник міністра оборони генерал-лейтенант Євген Мойсюк.

Під час зустрічі з литовською делегацією на чолі зі заступником міністра національної оборони Томасом Годляускасом Мойсюк поділився українським досвідом ухвалення рішень у воєнний час. Він підкреслив, що державі важливо залишатися гнучкою, адже частину процесів можуть стримувати норми, ухвалені ще в мирний час.

«Наша бюрократія не така сталева, як у багатьох європейських країнах, але ми намагаємося бути ще більш гнучкими», – зазначив Мойсюк.

Як позитивні приклади, він навів спрощення процедури екстреного дообладнання авіаційної техніки без тривалих погоджень змін до технічної документації та залучення приватного сектору до посилення ППО у взаємодії зі Збройними силами. Це, за його словами, допомогло підвищити ефективність відбиття масованих атак ударними дронами типу «шахед».

Оновлено о 16:17. У початковій версії новини Міноборони повідомляло про запроваження посади заступника голови з питань оборони у місцевих радах. Згодом новину відредагували. Після оновлення ZAXID.NET також відредагував текст та заголовок новини.

Нагадаємо, 17 квітня міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що група приватної протиповітряної оборони вперше в Україні збила російський реактивний дрон. Станом на зараз приватні групи ППО формують 19 підприємств.