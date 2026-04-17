Приватні групи ППО підсилюють захист критичної інфраструктури

Група приватної протиповітряної оборони вперше в Україні збила російський реактивний дрон. Сталось це на Харківщині, повідомив міністр оборони Михайло Федоров 17 квітня.

«Це новий рівень складності: ворог масштабує застосування реактивних дронів – швидших і складніших для перехоплення. За завданням президента ми системно будуємо багаторівневу ППО та посилюємо захист неба», – написав міністр.

Він зазначив, що приватні групи є елементом, який підсилює захист української критичної інфраструктури. Країна має на меті швидко масштабувати спроможності без додаткового навантаження на бойові підрозділи.



«Зараз на 19 підприємствах формують приватні групи ППО. Вони інтегровані в єдину систему управління Повітряних сил і працюють як частина загальної архітектури ППО. Наступний крок – масштабування проєкту та результатів: більше збитих цілей і швидше реагування на загрози», – повідомив Михайло Федоров.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на початку березня дозволив підприємствам критичної інфраструктури створювати власні групи протиповітряної оборони для захисту своїх об’єктів.

Уже 30 березня стало відомо про перше успішне застосування приватної протиповітряної оборони – у Харківській області одна з таких груп збила кілька російських безпілотників, зокрема типів «шахед» і Zala.