В Україні реалізується експериментальний проєкт із залучення бізнесу до системи ППО

В Україні вперше зафіксували успішне застосування приватної протиповітряної оборони — у Харківській області одна з таких груп збила кілька російських безпілотників, зокрема типів Shahed і Zala. Про це у понеділок, 30 березня, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, в Україні вже реалізується експериментальний проєкт із залучення бізнесу до системи ППО. Одна з компаній-учасниць сформувала власний підрозділ і вже заступила на бойове чергування, продемонструвавши перші результати.

Наразі ще 13 підприємств перебувають на різних етапах створення власних підрозділів. Частина з них уже виконує бойові завдання, інші проходять навчання або завершують підготовку. Усі ці компанії отримали статус уповноважених суб’єктів від Міністерства оборони.

Приватні групи інтегровані в єдину систему управління Повітряних сил ЗСУ та діють під координацією військових. Вони залучені до захисту об’єктів і перехоплення ворожих дронів. Федоров зазначив, що така модель дозволяє об’єднати зусилля держави, армії та бізнесу в єдину систему оборони та посилити ППО без додаткового навантаження на фронт.

Компанії отримують можливість розвивати власні підрозділи, захищати інфраструктуру та діяти в межах загальної системи оборони. У перспективі Україна прагне створити багаторівневу систему протиповітряного захисту з максимальним покриттям і швидким реагуванням на загрози.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на початку березня дозволив підприємствам критичної інфраструктури створювати власні групи протиповітряної оборони для захисту своїх об’єктів.

Президент України Володимир Зеленський 25 березня заявив, що Росія готує нову операцію, спрямовану проти систем водопостачання в українських громадах у найближчі місяці.