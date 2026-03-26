У Львові ворожі безпілотники 24 березня вразили багатоповерхівку в спальному районі та будівлю в центрі міста

Командувач безпілотних систем протиповітряної оборони Юрій Черевашенко розповів «24 Каналу», що Росія 24 березня завдала найбільшої атаки по Україні за час повномасштабної війни. Зокрема, ворог за добу запустив по регіонах 999 безпілотників.

За словами Юрія Черевашенка, військові відбивають атаку різними засобами протидії. Проблема ж полягає в тому, що Україна є першою державою, яка зіткнулась з такими викликами. І досвіду відбиття таких масованих атак не існує.

«Ми перші, хто будує таку систему ППО. Ми вже бачимо результат роботи в містах, які були класичними цілями Росії для таких ударів. Противник також бачить зниження ефективності, то робить акцент на ураження міст вглиб території України. А саме – західний регіон», – розповів Юрій Черевашенко.

Він також зауважив, що цього разу жодна повітряна ціль не долетіла до Києва, адже їх всі знищили у Київській області.

Як посилюватимуть ППО на заході України

Українські військові зараз розвивають багатоешелонований протиповітряний захист. До збиття ворожих цілей залучають дрони-перехоплювачі, мобільні вогневі групи, тактичну авіацію, гелікоптери та інші засоби.

«Вже працюємо над створенням нового рубежу повітряного захисту, завдання якого – унеможливити атаки на мирні міста на заході України. Ворог це розуміє, тому вчора було запущено все, що було на складах. Ми чуємо суспільство. Нам потрібно трохи часу, щоб побудувати ефективну систему», – підсумував Юрій Черевашенко.

До речі, командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді розповідав, що тільки 15 шахедів з 556-ти 24 березня 2026 року досягли цілі, тобто 3%.