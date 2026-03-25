Рятувальники ліквідовують пожежу на місці влучання дрона у центрі Львова 24 березня

Після дронової атаки на Львів 24 березня журналістка запитала мера Андрія Садового, чому безпілотники долетіли до міста. Чиновник сказав, що «має багато запитань до всіх», на що відреагував командувач Сил безпілотних систем (СБС) Роберт «Мадяр» Бровді. Згодом Андрій Садовий визнав, що його реакція була емоційною і некоректною.

24 березня журналістка «Новини.Live» запитала мера Львова, чому дрони долетіли до Львова, невже бракує ППО, на що Андрій Садовий відповів: «У мене є дуже багато запитань до всіх, тому що ми, як місто, кожного дня купляємо дрони, антидронові системи. Купляємо все, що нас просять, і передаємо. Ми левову долю бюджету міста виділяємо на підтримку військових, тому я думаю, що питань багато є до всіх. Моє завдання зараз врятувати людей, щоб вони були в безпеці і мали, де переночувати. Щоб у лікарнях надали якісно медичну допомогу. Це ми зробимо і це є моя відповідальність».

Командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді відреагував на коментар мера Львова, сприйнявши його, як докір військовим.

«Пане мер серцю милого міста Лева! Перепрошую, але отой ваш вечірній докір чи рекламацію покупця «маю дуже багато питань до усіх, будемо мати розмову з військовими, щодня купуємо…» припиніть, зробіть ласку. 15 шахедів з 556-ти сьогодні досягли цілі. 3%. Такого навіть розміру ральцю у мерії не існує, от без жартів – не існує такої ППО на планеті Земля, що руцями Воїнів у глибину ешелонів та рубежів від передка і до мирних міст стирають 95-97% дронів, що атакують. Хоча звісно, є над чим працювати», – написав Роберт «Мадяр» Бровді.

Згодом мер Львова Андрій Садовий визнав, що його реакція на запитання журналістки була емоційною і некоректною.

«Щодо вчорашнього коментаря про наслідки влучань у Львові. З великою повагою ставлюся до сил ППО і до всіх, хто захищає наше небо і землю. Громада Львова максимально закриває запити, які надходять від військових. Розумію, що рішення про використання техніки і ресурсів ухвалюють відповідальні люди. Вони точно краще знають, де це потрібно найбільше. Моя реакція на запитання журналістки була емоційною і некоректною. У той момент я стояв перед палаючим будинком у центрі міста і бачив наслідки російської атаки», – зазначив мер Львова.

Нагадаємо, що вдень 24 березня росіяни масово атакували Україну бойовими дронами. У Львові влада повідомляла про три прильоти (дрони двічі вдарили по одній багатоповерхівці на Сихові та влучили у пам’ятку архітектури у центрі міста), також зафіксували одне місце падіння уламків – на вул. Степана Бандери.

Станом на ранок 25 березня із 27 людей, які вчора звернулися по допомогу до міських лікарень, у стаціонарах залишаються сім людей.

Раніше Львівська міськрада повідомляла, що сума річної допомоги ЗСУ від міста перевищує 1 млрд грн (у 2024 та 2025 роках – по 1,1 млрд грн).