Міністр оборони заявив, що перехоплювати дрони можна буде за тисячі кілометрів

Україна запускає новий рівень малої протиповітряної оборони. Про це у четвер, 23 квітня, повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

«Україна першою у світі системно масштабує дистанційне керування дронами-перехоплювачами. Це приклад упровадження оборонних інновацій і формування нового стандарту протиповітряної оборони. Пілот більше не прив’язаний до позиції. Дрон у небі – управління із захищеного середовища в Києві, Львові чи навіть за кордоном», – повідомив Федоров.

Він нагадав, що рік тому Brave1 ініціювали розвиток і випробування технології віддаленого керування для дронів-перехоплювачів. За словами Федорова, українські пілоти збивають цілі на дистанціях «у сотні й тисячі кілометрів».

«Це підвищує ефективність перехоплення, мінімізує ризики для операторів та дає змогу масштабувати спроможності без прив’язки до фронту», – написав міністр.

Він додав, що понад десяток виробників вже інтегрували це рішення до своїх систем. За словами Федорова, наступник кроком до захисту буде 100% виявлення російських повітряних цілей та 95% знешкодження.

Нагадаємо,17 квітня українська компанія «Дикі Шершні» у п’ятницю, 17 квітня, заявила про новий рекорд у сфері дистанційного керування дронами. Розробники повідомили, що пілоту вдалося керувати перехоплювачем, перебуваючи за кордоном, на відстані близько 2000 км. Раніше, 4 квітня, український боєць вперше у світі збив одразу два «шахеди» дроном-перехоплювачем, перебуваючи за 500 км від цілей.