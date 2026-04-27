Усі БпЛА з проєкту передадуть Україні

У понеділок, 27 квітня, у пресслужбі міністерства оборони повідомили про запуск виробництва українських дронів типу mid-strike у Норвегії. Спершу планують виготовити кілька тисяч БпЛА, йдеться у повідомленні Міноборони.

За даними міністерства, дрони середньої дальності ураження б’ють далі та несуть важчу бойову частину, ніж FPV, а також мають кращу стійкість до впливу РЕБ. Безпілотники такого типу призначені для ураження цілей у ближньому тилу противника на відстані 50-200 км.

Згідно з планом, у Норвегії виготовлять кілька тисяч дронів mid-strike. Усю продукцію в межах проєкту передадуть Україні. Перші системи, виготовлені в Норвегії, будуть передані ЗСУ вже до літа цього 2026 року. Своєю чергою Норвегія отримає досвід, який дозволить нарощувати власні виробничі спроможності.

«Проєкт буде профінансовано норвезькою стороною за рахунок додаткових коштів, які спрямовують додатково до раніше передбачених 7 млрд доларів оборонної підтримки України у 2026 році», – повідомили у пресслужбі Міноборони.

У пресслужбі Міноборони додали, що у 2026 році Норвегія планує спрямувати на закупівлю озброєння для України понад 1,5 млрд доларів.

Нагадаємо, запуск спільного виробництва БпЛА з Норвегією Україна оголосила ще у листопаді 2025 року. Тоді у Міноборони повідомили, що пілотну виробничу лінію запустять у 2026 році.