Організував схему 19-річний дрогобичанин

Кіберполіцейські спільно з прокурорами викрили групу хакерів з Дрогобича на Львівщині, які зламали понад 610 тис. акаунтів на ігровій платформі Roblox та отримали майже 10 млн грн від їх продажу в Росію.

Як повідомили у понеділок, 27 квітня, у прокуратурі та поліції Львівщини, організував схему отримання прибутку від продажу чужих облікових записів онлайн-платформи Roblox 19-річний мешканець Дрогобича. До схеми він залучив двох товаришів, віком 21 та 22 роки.

За даними слідства, план передбачав кілька рівнів. Спершу необхідно було отримати доступ до облікових записів користувачів. Для цього спільники викрадали цифрові «ключі» (файли cookies), які дозволяють заходити в чужі акаунти без пароля.

«Отримані дані завантажували у спеціальну програму. Там відбувалася перевірка, чи ці «ключі» ще працюють і чи відкривають вони доступ до сторінок користувачів. Якщо вхід був успішним – одразу підраховувалась "вартість" акаунту. Зокрема, їх цікавили ігрові предмети, рідкісне спорядження та віртуальні гроші на балансі», – розповіли в прокуратурі.

Загалом за період з жовтня 2025 до січня 2026 учасникам групи вдалося «просканувати» понад 610 тис. користувачів платформи Roblox.

Інформацію про найцінніші профілі чоловіки зберігали в окремих файлах. Правоохоронці виявили 357 таких документів.

«У подальшому, файли продавали на російських ресурсах, із оплатою на криптогаманці. За попередньою інформацією, прибуток від продажу облікових записів за весь період діяльності групи міг сягнути майже 10 млн грн», – додали в прокуратурі.

Під час обшуків вилучили техніку, готівку та наркотики

Усіх учасників схеми затримали. Поліцейські та СБУ провели 10 обшуків у їхніх помешканнях – вилучили комп’ютерну техніку, накопичувачі, мобільні телефони, банківські карти, чорнові записи, понад 2,5 тис. євро та майже 35 тис. доларів.

Окрім цього, у 44-річного дрогобичанина (товариша причетних до крадіжок облікових записів) знайшли наркотичну речовину – канабіс.

Усім причетним до зламу акаунтів Roblox повідомили про підозри у крадіжці та несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих) систем (ч. 4 ст. 185, ч. 5 ст. 361 ККУ). 44-річний приятель отримав підозру у незаконному придбанні та зберіганні наркотичних засобів з метою збуту (ч. 1 ст. 307 ККУ).