Курка-попкорн. Рецепт дня
До теми
Курка-попкорн – це проста закуска з хрусткою скоринкою та соковитою серединою, яка ідеально підійде для домашнього кіновечора. Цю страву легко приготувати вдома з доступних інгредієнтів. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Маслянка
|2 склянки
|Соус гострий перцевий
|2 ст. л
|Куряча грудка
|700 г
|Борошно пшеничне
|2,5 склянки
|Паприка мелена
|1 ст. л
|Сіль
|2 ч л
|Розпушувач
|1 ч. л
|Чебрець
|2 гілочки
|Часник сушений
|1 ч. л
|Цибулевий порошок
|1 ч. л
|Каєнський перець
|½ ч. л
|Олія соняшникова рафінована
|для смаження
Спосіб приготування:
Крок 1
Курячу грудку помийте та просушіть паперовим рушником. Наріжте на шматочки по 2–3 сантиметри.
Крок 2
У великій мисці змішайте маслянку (кисломолочний напій, що залишився після збивання вершкового масла або сметани) і гострий соус. Додайте нарізану курку, потім накрийте та маринуйте в холодильнику 30–60 хвилин.
Крок 3
В іншій мисці змішайте сухі інгредієнти: борошно, паприку, сіль, розпушувач, чебрець, часниковий порошок, порошок цибулі та каєнський перець.
Крок 4
Шумівкою вийміть курку з маринаду, дозволяючи зайвій рідині стекти назад у миску. Помістіть курку в суміш для панірування та перемішайте.
Крок 5
Іншою шумівкою витягніть курку із суміші для панірування та покладіть назад у миску з маринадом. Повторіть цей процес ще раз, щоб створити друге покриття.
Крок 6
Після того як курка буде двічі вкрита панірувальною сумішшю, викладіть її на деко.
Крок 7
Налийте достатню кількість олії в глибоку сковорідку чи каструлю, нагрійте до 180°C. Обсмажуйте курку партіями протягом 4-5 хвилин або до золотисто-коричневого кольору, за необхідності перевертаючи. Важливо дати олії повернутися до температури 180°C між партіями.
Крок 8
Перекладіть смажену курку на тарілку, застелену паперовим рушником, щоб стекла зайва олія.