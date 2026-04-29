Курка-попкорн – це проста закуска з хрусткою скоринкою та соковитою серединою, яка ідеально підійде для домашнього кіновечора. Цю страву легко приготувати вдома з доступних інгредієнтів. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти Маслянка 2 склянки Соус гострий перцевий 2 ст. л Куряча грудка 700 г Борошно пшеничне 2,5 склянки Паприка мелена 1 ст. л Сіль 2 ч л Розпушувач 1 ч. л Чебрець 2 гілочки Часник сушений 1 ч. л Цибулевий порошок 1 ч. л Каєнський перець ½ ч. л Олія соняшникова рафінована для смаження

Спосіб приготування:

Крок 1 Курячу грудку помийте та просушіть паперовим рушником. Наріжте на шматочки по 2–3 сантиметри.

Крок 2 У великій мисці змішайте маслянку (кисломолочний напій, що залишився після збивання вершкового масла або сметани) і гострий соус. Додайте нарізану курку, потім накрийте та маринуйте в холодильнику 30–60 хвилин.

Крок 3 В іншій мисці змішайте сухі інгредієнти: борошно, паприку, сіль, розпушувач, чебрець, часниковий порошок, порошок цибулі та каєнський перець.

Крок 4 Шумівкою вийміть курку з маринаду, дозволяючи зайвій рідині стекти назад у миску. Помістіть курку в суміш для панірування та перемішайте.

Крок 5 Іншою шумівкою витягніть курку із суміші для панірування та покладіть назад у миску з маринадом. Повторіть цей процес ще раз, щоб створити друге покриття.

Крок 6 Після того як курка буде двічі вкрита панірувальною сумішшю, викладіть її на деко.

Крок 7 Налийте достатню кількість олії в глибоку сковорідку чи каструлю, нагрійте до 180°C. Обсмажуйте курку партіями протягом 4-5 хвилин або до золотисто-коричневого кольору, за необхідності перевертаючи. Важливо дати олії повернутися до температури 180°C між партіями.