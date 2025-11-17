Курка по-флорентійськи. Рецепт дня0
Підрум’янене куряче філе, полите вершковим шпинатним соусом, ідеально підійде як для вечері, так і для обіду. До того ж ця страва готується напрочуд легко. Рецепт від New York Times Cooking.
Інгредієнти
|Борошно
|¼ склянка
|Пармезан
|¼ склянка
|Куряче філе
|500 г
|Оливкова олія
|1 ст. ложка
|Масло
|4 ст. ложки
|Шалот
|1 шт
|Часник
|2 зубчики
|Біле вино
|½ склянки
|Курячий бульйон
|½ склянки
|Сушений базилік
|1 ч. ложка
|Сушений орегано
|1 ч. ложка
|Жирні вершки
|½ склянки
|Вершковий сир
|50 г
|Шпинат
|90 г
|Сіль та перець
|до смаку
Спосіб приготування:
Крок 1
В тарілці змішайте борошно, натертий пармезан та 1 чайну ложку солі та перцю. Обваляйте філе в суміші, рівномірно покриваючи з обох боків.
Крок 2
Розігрійте сковорідку на середньому вогні. Додайте оливкову олію та 2 столові ложки масла на сковороду та розтопіть їх. Додайте курку та смажте до золотисто-коричневого кольору (але не до повної готовності), приблизно по 4 хвилини з кожного боку. Вийміть курку зі сковороди та відкладіть.
Крок 3
Додайте решту масла (2 ст. л.) в сковорідку та розтопіть його. Додайте нарізаний шалот, часник та дрібку солі. Готуйте помішуючи, поки шалот не розм’якне, а часник не стане ароматним, приблизно 2 хвилини.
Крок 4
Додайте вино, бульйон, базилік та орегано та перемішуйте, зішкрібаючи підрум’янені шматочки з дна каструлі, поки рідина не зменшиться приблизно вдвічі. Додайте жирні вершки та вершковий сир і перемішуйте, даючи вершковому сиру розм’якнути та розплавитися, доки не утвориться густий соус. Після цього додайте молодий шпинат та перемішуйте, поки він не змішається з вершковим соусом, приблизно 1 хвилину.
Крок 5
Поверніть куряче філе в каструлю та тушкуйте, поки курка не приготується, 4-5 хвилин. Зніміть з вогню та одразу подавайте, посипавши зверху натертим пармезаном.