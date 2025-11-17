Підрум’янене куряче філе, полите вершковим шпинатним соусом, ідеально підійде як для вечері, так і для обіду. До того ж ця страва готується напрочуд легко. Рецепт від New York Times Cooking.

Інгредієнти

Борошно ¼ склянка Пармезан ¼ склянка Куряче філе 500 г Оливкова олія 1 ст. ложка Масло 4 ст. ложки Шалот 1 шт Часник 2 зубчики Біле вино ½ склянки Курячий бульйон ½ склянки Сушений базилік 1 ч. ложка Сушений орегано 1 ч. ложка Жирні вершки ½ склянки Вершковий сир 50 г Шпинат 90 г Сіль та перець до смаку

Спосіб приготування:

Крок 1 В тарілці змішайте борошно, натертий пармезан та 1 чайну ложку солі та перцю. Обваляйте філе в суміші, рівномірно покриваючи з обох боків.

Крок 2 Розігрійте сковорідку на середньому вогні. Додайте оливкову олію та 2 столові ложки масла на сковороду та розтопіть їх. Додайте курку та смажте до золотисто-коричневого кольору (але не до повної готовності), приблизно по 4 хвилини з кожного боку. Вийміть курку зі сковороди та відкладіть.

Крок 3 Додайте решту масла (2 ст. л.) в сковорідку та розтопіть його. Додайте нарізаний шалот, часник та дрібку солі. Готуйте помішуючи, поки шалот не розм’якне, а часник не стане ароматним, приблизно 2 хвилини.

Крок 4 Додайте вино, бульйон, базилік та орегано та перемішуйте, зішкрібаючи підрум’янені шматочки з дна каструлі, поки рідина не зменшиться приблизно вдвічі. Додайте жирні вершки та вершковий сир і перемішуйте, даючи вершковому сиру розм’якнути та розплавитися, доки не утвориться густий соус. Після цього додайте молодий шпинат та перемішуйте, поки він не змішається з вершковим соусом, приблизно 1 хвилину.