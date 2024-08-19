Курку запікають цілою, така страва буде не лише смачною, а й гарною на сімейній вечері.

Інгредієнти:

курка – 1 шт.;

гірчиця – 1 ст. л.;

соєвий соус – 1,5 ст. л.;

сіль – за смаком;

перець чорний мелений за смаком;

приправа для плову за смаком;

морква – 1 шт.;

рис довгозернистий – 150 г.

Спосіб приготування:

Для того, щоб м’ясо птиці вийшло соковитим, замаринуйте курку в простому маринаді. Гірчицю і соєвий соус змішати до однорідності. Додаємо сіль і перець за смаком. Враховуємо, що соєвий соус солонуватий на смак, пише Сookorama.

Помиту курку натираємо маринадом, обов’язково промазуємо черевце. Загортаємо в харчову плівку і кладемо на годину в холодильник. Поки курка в холодильнику, приготуємо начинку.

Рис ретельно промиваємо. Використовуйте пропарений рис, він менше розварюється при приготуванні, залишається розсипчастим. Моркву ріжемо маленькими кубиками. В одній каструлі приварюють рис з морквою до напівготовності. У загустілий рис з морквою додаємо приправу для плову за смаком.

Фаршируємо рисом курку і зашиваємо черевце. Можна закріпити шкірку на черевці зубочистками, але є ймовірність, що шкіра при запіканні розійдеться. Ніжки пов’язуємо. Поміщаємо птицю у духовку на півтори години. Бажано прикрити фольгою кінчики крил і ніжок, щоб уникнути обгорання. Після години приготування поливаємо курочку кілька разів соком, що виділяється. Курочка виходить дуже м’якою, рис ароматним і розсипчастим.