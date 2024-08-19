Запечена курка, фарширована рисом. Рецепт дня0
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Курку запікають цілою, така страва буде не лише смачною, а й гарною на сімейній вечері.
Інгредієнти:
- курка – 1 шт.;
- гірчиця – 1 ст. л.;
- соєвий соус – 1,5 ст. л.;
- сіль – за смаком;
- перець чорний мелений за смаком;
- приправа для плову за смаком;
- морква – 1 шт.;
- рис довгозернистий – 150 г.
Спосіб приготування:
Для того, щоб м’ясо птиці вийшло соковитим, замаринуйте курку в простому маринаді. Гірчицю і соєвий соус змішати до однорідності. Додаємо сіль і перець за смаком. Враховуємо, що соєвий соус солонуватий на смак, пише Сookorama.
Помиту курку натираємо маринадом, обов’язково промазуємо черевце. Загортаємо в харчову плівку і кладемо на годину в холодильник. Поки курка в холодильнику, приготуємо начинку.
Рис ретельно промиваємо. Використовуйте пропарений рис, він менше розварюється при приготуванні, залишається розсипчастим. Моркву ріжемо маленькими кубиками. В одній каструлі приварюють рис з морквою до напівготовності. У загустілий рис з морквою додаємо приправу для плову за смаком.
Фаршируємо рисом курку і зашиваємо черевце. Можна закріпити шкірку на черевці зубочистками, але є ймовірність, що шкіра при запіканні розійдеться. Ніжки пов’язуємо. Поміщаємо птицю у духовку на півтори години. Бажано прикрити фольгою кінчики крил і ніжок, щоб уникнути обгорання. Після години приготування поливаємо курочку кілька разів соком, що виділяється. Курочка виходить дуже м’якою, рис ароматним і розсипчастим.