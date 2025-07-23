Курка в апельсиновому соусі – незвичне поєднання соковитого м’яса та ароматного соусу з апельсиновою цедрою. Готується вона дуже просто: для соусу потрібні лише апельсини і кілька приправ. Найкраще для страви брати філе зі стегна курки. Рецептом ділиться Shuba.

Інгредієнти

Соус:

імбир – 20 г;

червоний перець чилі – 10 г;

зубки часнику – 2 шт;

апельсин – 1 шт;

крохмаль – 40 г;

олія – 50 мл.

Курка:

куряче філе – 500 г;

борошно пшеничне – 100 г;

олія соняшникова – 60 мл.

кунжут – 20 г.

Спосіб приготування

Нарізаємо куряче стегно на шматочки, солимо та залишаємо трохи промаринуватися.

Готуємо соус: змішуємо крохмаль з водою. Додаємо сік одного апельсина, додаємо цедру, нарізаний імбир, чилі та часник.

На сковороді з олією обсмажуємо часник, імбир та перець до золотистого кольору. Додаємо апельсиновий сік, відразу слідом – розчинений крохмаль. Даємо соусу трохи загуснути. Наприкінці додаємо цедру та знімаємо з вогню.

Далі потрібно обсмажити курку. Спочатку занурюємо курку в борошно, потім у рідкий кляр, а потім знову занурюємо в сухий. Курку обсмажуємо до хрусткої скоринки, а потім викладаємо на паперовий рушник.

Знову ставимо соус на середній вогонь, додаємо обсмажену курку та акуратно перемішуємо. В кінці курку можна посипати кунжутом зверху.