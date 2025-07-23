Курка в апельсиновому соусі. Рецепт дня0
До теми
Курка в апельсиновому соусі – незвичне поєднання соковитого м’яса та ароматного соусу з апельсиновою цедрою. Готується вона дуже просто: для соусу потрібні лише апельсини і кілька приправ. Найкраще для страви брати філе зі стегна курки. Рецептом ділиться Shuba.
Інгредієнти
Соус:
- імбир – 20 г;
- червоний перець чилі – 10 г;
- зубки часнику – 2 шт;
- апельсин – 1 шт;
- крохмаль – 40 г;
- олія – 50 мл.
Курка:
- куряче філе – 500 г;
- борошно пшеничне – 100 г;
- олія соняшникова – 60 мл.
- кунжут – 20 г.
Спосіб приготування
Нарізаємо куряче стегно на шматочки, солимо та залишаємо трохи промаринуватися.
Готуємо соус: змішуємо крохмаль з водою. Додаємо сік одного апельсина, додаємо цедру, нарізаний імбир, чилі та часник.
На сковороді з олією обсмажуємо часник, імбир та перець до золотистого кольору. Додаємо апельсиновий сік, відразу слідом – розчинений крохмаль. Даємо соусу трохи загуснути. Наприкінці додаємо цедру та знімаємо з вогню.
Далі потрібно обсмажити курку. Спочатку занурюємо курку в борошно, потім у рідкий кляр, а потім знову занурюємо в сухий. Курку обсмажуємо до хрусткої скоринки, а потім викладаємо на паперовий рушник.
Знову ставимо соус на середній вогонь, додаємо обсмажену курку та акуратно перемішуємо. В кінці курку можна посипати кунжутом зверху.