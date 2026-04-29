Підозру отримав колаборант Олександр Д’яченко та двоє його спільників

СБУ заочно повідомила про підозру керівнику організацій «Союз прикордонників Криму» та «Центр морської підготовки «Варяг» в окупованому Сімферополі Олександру Д’яченку та двом його підлеглим за підготовку кримських юнаків до війни проти України.

Як повідомили у середу, 29 квітня, в СБУ Львівщини, обидві структури фігурант позиціонує як громадські організації. Але насправді їхню діяльність координують російські спецслужби для підготовки підростаючого покоління до служби в збройних угрупованнях Росії.

Серед пріоритетних напрямків – навчально-бойовий вишкіл юнаків для подальшого зарахування до спецпідрозділів військово-морських сил Росії. Для цього на тренувальних базах «Варягу» школярів вчать водолазній справі, орієнтуванню під водою та особливостям проведення диверсій в морській акваторії.

За даними СБУ, ГО Д’яченка регулярно отримують фінансування у вигляді «президентських грантів» від Путіна, спрямованих на поширення кремлівського режиму в Криму.

«Тільки на початку 2023 року псевдогромадські формування зловмисника одержали з Москви майже 4,5 млн рублів. Крім цього окупаційні формування Д’яченка отримали від місцевої окупаційної адміністрації РФ у безоплатне користування землю під Сімферополем для створення нового військово-тренувального комплексу», – повідомили в СБУ.

На цій навчальній базі одночасно планують готувати щонайменше 150 школярів.

«Для реалізації цього проєкту на території тренувального містечка передбачили розбудову вогневих секторів, смуг перешкод та спеціалізованих зон для водолазної підготовки. До вишколу підлітків залучають кадрових співробітників російської воєнної розвідки (більш відомої як гру) у якості інструкторів. Також у стінах окупаційного клубу його організатори нав’язують учням рашизм та виправдовують повномасштабну війну проти України», – додали в СБУ.

До цієї роботи Д’яченко залучив двох своїх підлеглих – Дар’ю Горохову та Володимира Графа.

Після закінчення «курсів» дітям видають «посвідчення випускників», які надають конкурсний пріоритет під час вступу до вищих військово-навчальних закладів Росії.

СБУ заочно повідомила про підозру Д’яченку, Гороховій та Графу в низці злочинів:

- ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

- та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб) ККУ.