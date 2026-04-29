Організатора схеми затримали під час передачі грошей від прикордонника

34-річного львівʼянина викрили на організації схеми дезертирства та незаконному переправленні військовозобовʼязаних за кордон. Організатором схеми виявився колишній військовий та його спільники.

Як повідомили у поліції, 34-річний львів’янин, колишній військовий, якого звільнили зі служби за станом здоровʼя, разом із спільниками розробили схему СЗЧ для військових, які служать на Львівщині. Надалі за гроші вони допомагали їм виїхати за кордон поза межами офіційних пунктів пропуску.

За свої послуги організатори вимагали від 4000 до 6000 доларів. За ці гроші вони супроводжували ухилянтів до кордону в обхід блокпостів і забезпечували тимчасовим житлом. Для перевезення дезертирів львівʼянин використовував власний автомобіль Tesla Model Y.

Організатора затримали під час чергової передачі грошей від клієнта в готелі в Рудках. Там він планував взяти хабар у одного з прикордонників, який лікувався в санаторії. Під час обшуків в його авто та за місцем проживання правоохоронці вилучили готівку в різній валюті.

Затриманому повідомили про підозру в пособництві в дезертирстві за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408 ККУ. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Суд відправив його в СІЗО з правом внесення застави.