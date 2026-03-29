Експоліцейського взяли під варту після вивезення дезертира

Колишнього поліцейського батальйону поліції особливого призначення Львівщини Романа Крука взяли під варту за співучасть в організації дезертирства з військової частини на Яворівщині за 15 тис. доларів. Про це йдеться в ухвалі Личаківського районного суду Львова.

За матеріалами справи, група цивільних та військовослужбовців з метою незаконного збагачення організували схему дезертирства військовослужбовців з території військових частин на Львівщині за неправомірну вигоду у розмірі 15 тис. доларів.

Так у березні один із співорганізаторів схеми, військовослужбовець, підшукав клієнта – курсанта, який хотів залишити військову частину з метою проходження військово-лікарської комісії. До справи організатор залучив двох пособників, зокрема, колишнього поліцейського Романа Крука.

13 березня 2026 року експоліцейський зі спільником, використовуючи для конспірації військову форму, незаконно заїхали на автомобілі Мitsubishi Оutlander на територію військової частини, відшукали солдата, який мав намір вчинити дезертирство, та приховано (солдат пригнувся до підлоги авто) вивезли його за територію військової частини.

На одній з доріг на Яворівщині до співучасників приєднався військовослужбовець, який підшукав клієнта. Як зазначається в ухвалі, співучасники схеми не змогли отримати 15 тис. доларів від дезертира, після чого залишили його на території селища Немирів.

25 березня слідчі ДБР затримали експоліцейського, йому повідомили про підозру в пособництві щодо організації дезертирства.

Суддя Назар Стрепко задовольнив клопотання слідчого та обрав підозрюваному Романові Круку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів. На цю ухвалу захист експоліцеського подав апеляцію.