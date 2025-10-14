Українські правоохоронці відкрили майже 290 тис. кримінальних справ за самовільне залишення частини (СЗЧ) і дезертирство з січня 2022 року по вересень 2025 року. Таку цифру Офіс генерального прокурора надав на запит «Української правди». В повідомленні також йдеться, що із січня 2022 року по вересень 2025 року зареєстровано 235 646 кримінальних проваджень за СЗЧ, 53 954 – за дезертирство. УП зазначає: кількість відкритих проваджень у період із січня 2022-го по вересень 2024-го була значно меншою — 90 тис.: 60 тисяч справ щодо СЗЧ та 30 тис. щодо дезертирства. У серпні директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов заявив, що завдяки закону та розробленому механізму до війська з 29 листопада 2024 року по серпень 2025 року на службу повернулося понад 29 тис. бійців, які самовільно залишили частини.