Яворівський районний суд Львівщини виніс вирок львів’янину, який самовільно залишив частину (СЗЧ) разом із автоматом. Йому призначили 5,5 років тюрми, врахувавши також невідбуте покарання за крадіжку.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у квітні 2026 року, львів’янин Андрій К. разом із автоматом 10 травня 2025 року втік з військової частини, через п’ять днів його затримали. Щодо військового порушили кримінальну справу за фактом дезертирства.

У суді Андрій К. розповів, що у він вчинив СЗЧ через конфлікт з одним із інструкторів. Підозрюваний заявив, що взяв з собою зброю, бо «не хотів залишати її будь-де, щоб ніхто не скористався». У Львові він сховав зброю та пішов до друзів. Коли почув, що його розшукують, то повідомив своє місце перебування і потім віддав автомат ВСП.

Цю справу розглянула суддя Ірина Карпин, яка дослідила усі матеріали, аргументи та дані про обвинуваченого. Львів’янин є раніше неодноразово судимим, останнього разу – у 2025 році за крадіжку.

Суддя призначила Андрію К. 5,5 років тюрми за дезертирство, врахувавши також невідбуте покарання за попереднім вироком. На вирок ще можна подати апеляцію.