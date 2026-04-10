Суд ув’язнив львів’янина за втечу з військової частини із автоматом
Яворівський районний суд Львівщини виніс вирок львів’янину, який самовільно залишив частину (СЗЧ) разом із автоматом. Йому призначили 5,5 років тюрми, врахувавши також невідбуте покарання за крадіжку.
Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у квітні 2026 року, львів’янин Андрій К. разом із автоматом 10 травня 2025 року втік з військової частини, через п’ять днів його затримали. Щодо військового порушили кримінальну справу за фактом дезертирства.
У суді Андрій К. розповів, що у він вчинив СЗЧ через конфлікт з одним із інструкторів. Підозрюваний заявив, що взяв з собою зброю, бо «не хотів залишати її будь-де, щоб ніхто не скористався». У Львові він сховав зброю та пішов до друзів. Коли почув, що його розшукують, то повідомив своє місце перебування і потім віддав автомат ВСП.
Цю справу розглянула суддя Ірина Карпин, яка дослідила усі матеріали, аргументи та дані про обвинуваченого. Львів’янин є раніше неодноразово судимим, останнього разу – у 2025 році за крадіжку.
Суддя призначила Андрію К. 5,5 років тюрми за дезертирство, врахувавши також невідбуте покарання за попереднім вироком. На вирок ще можна подати апеляцію.