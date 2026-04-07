Кам’янка-Бузький районний суд Львівської області виніс вирок військовому за самовільне залишення частини (СЗЧ). Після мобілізації житель Львівщини двічі втікав зі служби, через що суддя призначив йому покарання – 5 років тюрми.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у квітні 2026 року, солдат Василь П. із грудня 2023 року по листопад 2025 року двічі вчиняв СЗЧ, через що порушили кримінальну справу.

У суді обвинувачений визнав свою провину та розповів, що влітку 2023 року його мобілізували на військову службу і згодом під час передислокації він втік, щоб бути поруч із дружиною та дитиною, які хворіли. Василь П. заявив, що згодом повернувся на службу, але повторно вчинив СЗЧ через ті ж підстави.

Цю справу розглянув суддя Тарас Котормус, який дослідив усі матеріали та аргументи, визнавши військового винним у кримінальному правопорушенні. Йому призначили покарання – 5 років тюрми. Вирок ще можна оскаржити.