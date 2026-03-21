Військова частина НГУ відмовила у виплаті 1 млн грн сержанту, який підписав контракт до 25 років, брав участь у бойових діях та зазнав поранення. Справу розглянув Львівський окружний адміністративний суд, який визнав дії частини протиправними та зобов’язав нарахувати вказану виплату.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у березні 2026 року, у квітні 2022 року позивач уклав контракт на проходження військової служби у віці до 25 років. Згодом він виконував завдання у зоні бойових дій та у лютому 2024 року зазнав вогнепального кульового поранення під час стрілецького бою на околиці Авдіївки. Загалом сержант 50 днів виконував завдання у зоні бойових дій.

Військовий звертався до начальства, щоб отримати мільйон гривень за постановою Кабміну №153, але гроші йому не виплатили. Після цього військовий пішов до суду.

Представник військової частини НГУ подав відзив на позовну заяву, у якому вказав, що сержант брав участь у бойових діях протягом 50 днів, а не шість місяців, як це передбачено постановою Кабміну для отримання виплати. Просив відмовити у задоволенні позову.

Цю справу розглянула суддя Марія Кедик, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін. Вона встановила, що позивач призваний на військову службу у віці до 25 років та отримав пораненні у зоні бойових дій. Суддя зазначила, що він має право на виплату 1 млн грн за постановою Кабміну №153.

«Військовослужбовцям, які брали безпосередню участь у бойових діях в районах ведення воєнних (бойових) дій строком менше шести місяців станом на 13.02.2025 у зв’язку із наявністю у них захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час захисту Вітчизни, або їх перебуванням та звільненням з полону (крім тих, які добровільно здалися в полон), винагорода виплачується в повному обсязі», – вказано у рішенні суду.

Суддя частково задовольнила позов військового. Вона визнав протиправними дії військової частини НГУ щодо відмови виплатити сержанту 1 млн грн за постановою КМУ №153, зобов’язавши нарахувати та виплатити вказану одноразову винагороду. На рішення ще можна подати апеляцію.