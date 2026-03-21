Костопільський районний суд Рівненської області визнав майора винним у недбалому ставленні до служби через СЗЧ 21 військовослужбовця. Через адмінправопорушення суд призначив йому 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі, із 8 грудня 2025 року по 19 січня 2026 року 21 військовий самовільно залишив територію частини. Щодо майора Юрія О., який тимчасово виконував обов’язки командира з психологічної підтримки персоналу, склали протокол через недбале ставлення до служби.

У матеріалах справи вказано, що майор «не забезпечив належної роботи щодо організації і проведення заходів морально-психологічного забезпечення та запобігання порушенням щодо дотримання вимог порядку проведення службового розслідування у Збройних Силах України».

Юрій О. на засідання суду не прийшов, але подав заяву про розгляд справи без його присутності, провину визнав. Цю справу розглянула суддя Руслана Снітчук, яка призначила військовому штраф – 17 тис. грн. Постанова уже набула законної сили.